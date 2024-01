Glück im Unglück Feuerwehr im Einsatz: Auto brennt in Niedersalbach komplett aus (mit Fotos)

Niedersalbach · Am Morgen brannte in Niedersalbach ein Auto komplett aus. Was bislang bekannt ist.

19.01.2024 , 12:49 Uhr

10 Bilder Auto brennt in Niedersailbach komplett aus 10 Bilder Foto: Thorsten Kremers

Von Lena Ziegler und Thorsten Kremers