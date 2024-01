Dem Hochwasser das Wasser abgegraben Feuertaufe für den Hochwasserschutz

Nanu? Trotz nicht enden wollendem Dauerregen kein Hochwasser in Heusweiler? Das Regenrückhaltebecken im Heusweiler Gemeindeteil Berschweiler war, mit etwa fünfjähriger Verspätung im Vergleich zum ursprünglichen Plan, vor knapp zwei Jahren seiner Bestimmung übergeben worden. Und es hat nun, nach den wochenlangen Regengüssen, seine Tauglichkeit unter Beweis gestellt. In einer ersten Stellungnahme sagte Bürgermeister Thomas Redelberger: „Das Regenrückhaltebecken funktioniert richtig gut – zum Glück.“ In der Tat, das Bauwerk, das etwa 62 Millionen Liter Wasser zurückhalten kann und – gefördert vom Land – rund 1,2 Millionen Euro kostete, trotzte den Fluten des Wahlbaches und den Wassermassen, die in den vergangenen Tagen von den höher gelegenen Bereichen hinab ins Tal strömten und zum Teil noch strömen. Das schützt nicht nur Berschweiler: Besonders hoch über die Ufer getreten war der Wahlbach im Oktober 2013 in Heusweiler-Dilsburg, und das nicht nur durch den Wahlbach verursachte Hochwasser in Heusweiler im Juni 2009 – auch in Riegelsberg und Walpershofen kam es zu Schäden – ist noch immer in unschöner Erinnerung. Aber derzeit ist in Heusweiler Ruhe an der „Hochwasser-Front“. Und da der Wahlbach in den Köllerbach mündet, sorgt das Rückhaltebecken ebenfalls für eine Entlastung dieses Gewässers und ist somit auch hilfreich für Walpershofen, Köllerbach und Püttlingen.