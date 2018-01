später lesen Vandalismus Fenster von Heusweiler Schule beschädigt Teilen

In Heusweiler haben Unbekannte vermutlich auf die Scheiben der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftschule geschossen. Der Vorfall hat sich laut Polizei bereits in der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch, 23. Januar auf 24. Januar, ereignet. Die Schäden an den Fenstern auf der Rückseite des Gebäudes in der Schillerstraße seien Einschusslöchern ähnlich gewesen, teilte die Polizei gestern mit. Projektile seien allerdings nicht gefunden worden. Da die Ermittler auch keine Spuren eines Einbruchsversuchs feststellen konnten, gehen sie von Vandalismus aus und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Sie hoffen, dass Zeugenhinweise helfen, diese Straftat aufzuklären.