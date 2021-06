Fahrerflucht in Heusweiler : Beim Einparken Unfall verursacht und weggefahren

Heusweiler Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Donnerstag, 17. Juni, gegen 14.30 Uhr in Heusweiler gekommen, berichtet die Polizei. Dabei wurde in der Trierer Straße ein geparkter Pkw beschädigt. Laut einer Zeugenaussage versuchte eine Autofahrerin rückwärts einzuparken und stieß dabei gegen den geparkten Wagen.