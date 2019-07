Polizei sucht Zeugen : Fahrerflucht in der Trierer Straße

Ein Autofahrer hat in Höhe der Trierer Str. 64 in Heusweiler einen in Richtung Eiweiler abgestellten schwarzen VW Golf hinten links stark beschädigt. Unter anderem war der Reifen geplatzt. Anschließend flüchtete der Verursacher.

