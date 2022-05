Auf dem Fußgängerüberweg : Fußgängerin angefahren und abgehauen

Foto: dpa/Daniel Karmann

Heusweiler Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am vorigen Freitag gegen 9.40 Uhr in der Saarbrücker Straße in Heusweiler, berichtet die Polizei. Ein schwarzer Pkw erfasste eine Fußgängerin, die gerade an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte.

Die Frau kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens fuhr einfach weiter. Der Pkw soll ein „VK“-Kennzeichen gehabt haben und käme somit aus Völklingen. Die Polizei sucht Zeugen.