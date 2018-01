Nach einer Unfallflucht zwischen Berschweiler und Kutzhof ermittelt die Polizei. Auf der Landstraße 265 waren am Freitag gegen 9.55 Uhr in Höhe der Kläranlage zwei Autos zusammengestoßen. Während der Toyota-Fahrer seinen Wagen anhielt, machte sich der Fahrer des silbernen Peugeot 307 aus dem Staub, meldet die Polizei. Am Toyota entstand ein Schaden von rund 1600 Euro.

Die Polizei-Inspektion Köllertal, Tel. (0 68 06) 91 00, sucht Zeugen.