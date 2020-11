Heusweiler Kommunalpolitik : Tücken der Technik verhindern digitale Ratssitzung

Heusweiler Heusweiler Bürgermeister Thomas Redelberger: „Für die nächste Sitzung müssen wir uns was anderes einfallen lassen.“

Wegen den Coronabestimmungen und der schlechten Akustik in der Holzer Glück-Auf-Halle wollte der Heusweiler Gemeinderat am Donnerstag erstmals digital tagen. Dafür wurden alle Ratsmitglieder mit Tablets und Headsets ausgerüstet, luden eine App auf ihr Tablet oder Smartphone und kommunizierten damit sowohl akustisch als auch über Videoschaltung. Es ließ sich zunächst gut an, die Einwahl in die App war einfach, Bürgermeister Thomas Redelberger (CDU) konnte zunächst mit jedem kommunizieren. Der Versuch schlug jedoch fehl, weil sich nur maximal 20 Teilnehmer in die App einwählen konnten. Zu wenige bei 33 Gemeinderatsmitgliedern plus Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeitern sowie Pressevertretern.