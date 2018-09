Tanz und Sport vereint – das Auge freut sich

In zwölf Kategorien gingen am Sonntag beim Dance-Cup der Heusweiler Karnevalsgesellschaft (HKG) hochmotivierte Tänzerinnen und Tänzer an den Start. Fünf Mal kamen die Gewinner von der Karnevalsgesellschaft Saarlouis-Steirausch „Die Faasend-Rebellen“. Damit sind die Saarlouiser eindeutiger Sieger der 14. Auflage des Freundschaftsturniers der Heusweiler Karnevalisten. Auf hohem sportlichen, musikalischen und choreografischem Niveau verglichen sich die jungen Fastnachts-Tanzsportlerinnen und -sportler. Die siebenköpfige Jury hatte wahrlich Schwerstarbeit zu leisten, denn nicht nur das Niveau lag hoch, auch die Anmeldezahlen.

Fast 20 Vereine aus dem ganzen Saarland und dem benachbarten Rheinland-Pfalz reisten in die Sporthalle der Friedrich-Schiller-Schule nach Heusweiler. Viele Tänzerinnen und Tänzer, natürlich mit Trainerstab und Angehörigen, beteiligten sich aus einem bestimmten Grund an dem Turnier, schildert Jurymitglied Ulla Karthein: Sie wollen ermitteln, „wo sie sportlich stehen“ und auch, um Verbesserungs-Möglichkeiten für ihre eigenen Tänze zu entdecken.

Die durchschnittlich dreiminütigen Tanz-Darbietungen erfordern ein hohes Maß an Kondition, aber das alleine reicht den strengen Punktrichtern nicht. Denn auch die Ausstrahlung der Protagonisten auf der Bühne, Synchronität, Präsens und Kostüme fließen ebenso in die Wertung ein.

Thomas Redelberger hatte in doppelter Hinsicht am Sonntagnachmittag ein Heimspiel. Er begrüßte die große Gästeschar nicht nur als Heusweiler Bürgermeister, sondern er bekundete auch: „Ich bin selber motivierter und begeisterter Karnevalist“ – so kennt man ihn in Heusweiler auch aus zahlreichen Büttenreden. Zudem attestierte Redelberger den Veranstaltern von der HKG eine „tolle Leistung bei der Organisation“.

