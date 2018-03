später lesen Einbrecher kam nicht rein Einbrecher scheitert am Baustoffhandel Teilen

Als Einbrecher scheiterte ein Unbekannter, der am Sonntag gegen 20.15 Uhr in die Lagerhalle eines Baustoffhandels in Wahlschied, Auf Hirtenwies, eindringen wollte. Vergeblich hatte er Kunststoffplatten aufgetrennt und am Türschloss des Rolltores manipuliert. Allerdings sorgte er für einen Sachschaden von etwa 1000 Euro, berichtet die Polizei.