Sommerkonzert : Welthits der Eagles erklingen am Holzer Wasserturm

Die Eagles-Tribute-Band „One of these Nights“ beendet die Reihe der Sommerkonzerte am Holzer Wasserturm. Foto: one of these nights

Heusweiler ( Die Aktion Kultur Heusweiler und die Gemeinde präsentieren am Mittwoch, 17. August, um 20 Uhr zum Ende der Sommerkonzerte am Holzer Wasserturm die Formation „One of these Nights: An Eagles Tribute“.

„Hotel California“, „New Kid in Town“ und „Tequila Sunrise“ wurden Welthits. Der Sound der „Eagles“ ist einzigartig; eine Mischung aus Rock, Country und Bluegrass mit mehrstimmigen Gesangsharmonien. Joe Smoke (Gesang, Gitarre), Amby Schillo (Gesang, Gitarre), Marc Sauer (Gitarre), Rolf Sievert (Gitarre), Achim Schneider (Keyboards), Stefan Engelmann (Bass) und Stephan Brandt (Schlagzeug) bringen den Klang der Eagles auf die Bühne.

Die Spielstätte ist auf dem Gelände der Firma Bergwerk-Event am Holzer Wasserturm, Saarstraße 156, Heusweiler. Die Spielstätte ist teilweise überdacht. Damit kann das Konzert auch bei schlechtem Wetter über die Bühne gehen. Parkplätze sind vorhanden.