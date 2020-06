Heusweiler Ortsrat erinnert mit seiner Entscheidung an zwei Flur-Bezeichnungen und mit „Charlotte-Holubars-Weg“ an eine Lehrerin, die Opfer der Nazi-Diktatur wurde.

Der Ortsrat entschied sich einstimmig gegen ein einheitliches Namensgebiet. Stattdessen erinnert er mit zwei Straßennamen – „Am kahlen Berg“ und „Vor den Feldern“ – an Flur-Bezeichnungen und mit dem dritten Straßennamen, nämlich „Charlotte-Holubars-Weg“, an eine ehemalige Heusweiler Lehrerin, die von den Nazis verfolgt und die 1944 im Konzentrationslager (KZ) Ravensbrück gestorben war.

Der Heusweiler Heimatkundler Albert Weber hatte vor sieben Jahren im Gespräch mit der SZ über Charlotte Holubars berichtet, dass sie 1883 in Schlesien geboren wurde und später Volksschullehrerin in Heusweiler war. Durch eine Begegnung mit Pater Josef Kentenich, Begründer der Schönstatt-Bewegung, gab sie 1937 den Lehrberuf auf und zog nach Vallendar, um sich ganz der Bewegung zu widmen. Die Schönstattbewegung, eine internationale geistliche Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche, hat ihren geistlichen Mittelpunkt in Schönstatt, einem Ortsteil von Vallendar bei Koblenz.