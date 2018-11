später lesen Spendenbox geklaut Spendenbox an Milch-Stand gestohlen Teilen

Twittern







(red) In der Saarlouiser Straße in Obersalbach wurde eine in der „Milchbar“ (Milchverkauf an einem Automatenstand) aufgestellte Spendenbox in der Nacht zu Sonntag, 25. November, gestohlen.