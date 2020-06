Ärger mit den Bussen : Die vierte ist die neue sechste Stunde

Riegelsberg/Heusweiler/Saarbrücken Schulbusse holen Schüler in Saarbrücken weiterhin „nach der Sechsten“ ab, die meisten haben aber nur vier Stunden.

Corona und der Kampf gegen die Pandemie ziehen einen ganzen Rattenschwanz von Problemen hinter sich her. So sind Schüler und deren Eltern nicht nur durch den langen Unterrichts-Ausfall und den nun nur eingeschränkt möglichen Schulbesuch betroffen, sondern auch durch daraus erwachsende Probleme beim Schüler-Transport. Die Mutter eines Riegelsberger Schulkindes, das in Saarbrücken die 5. Klasse eines Gymnasiums besucht, machte uns auf folgendes Problem aufmerksam: Die Schulbus-Linien 805 und 808 bringen Schüler aus Heusweiler und Riegelsberg zu Saarbrücker Gymnasien und nach der sechsten Stunde wieder zurück – etwa Schüler von drei Gymnasien ab der Haltestelle Roonstraße. Nur, dass alle Unterstufen-Schüler derzeit lediglich bis zur vierten Stunde Unterricht haben, und dementsprechend eineinhalb Stunden – mit Schutzmasken und in Gruppen mit anderen Menschen an der Haltestelle stehend – auf den Bus warten müssen. Die Frage lautet also, warum der Fahrplan nicht flexibel „an Corona“ angepasst werden kann?