Porträt der einzigen saarländischen Kellermeisterin Sabrina Schach : „Ich trinke gerne staubtrocken“

Heusweiler/Oestrich-Winkel Sie ist die einzige saarländische Kellermeisterin und Betriebsleiterin: Sabrina Schach. Die 39-Jährige aus Heusweilerin arbeitet heute im Rheingau – wo sie über viele internationale Umwege hinkam.

Wir sitzen ganz oben im Aussichtsturm auf der „Hallgarter Zange“, der mit 584 Metern markantesten Erhebung des Rheingaugebirges. Von hier aus genießt man einen herrlichen Blick auf das Weinanbaugebiet Rheingau mit den Gemeinden Rüdesheim, Geisenheim, Oestrich-Winkel, Kiedrich und Eltville. „Der Raum hier oben wird auch als Standesamt von Oestrich-Winkel genutzt“, erläutert Sabrina Schach. Sie hat eine große Kühltasche mitgebracht und schenkt den ersten Sekt aus. Es ist ein Brut nature aus dem Jahrgang 2016 mit nur 0,8 Gramm Restzucker. Wir stoßen an. Die Kellermeisterin nimmt einen Schluck. „Genauso haben die Trauben geschmeckt“, sagt sie. Und fügt hinzu: „Ich trinke gerne staubtrocken.“ Es folgt ein Rosé-Sekt, der Pinot Noir brut 2015 mit sieben Gramm Restsüße. „Nur die besten Trauben, Handlese, traditionelle Flaschengärung, das ist bei uns selbstverständlich“, erläutert die Saarländerin, die sich früh auf Sekte spezialisiert hat. Die Sekte und Weine sollen nach dem Boden riechen und schmecken, auf dem sie wachsen, nach ihrem Terroir, das gehört zu ihrer Philosophie. „Ich will, dass man die Butterblumen, den Bettsäächer oder die Rauke erkennen kann.“

Sabrina Schach gießt einen hochinteressanten Wein ein: Eine 2021er Weißwein-Cuvée aus Riesling und Traminer aus ihrer „Pride Edition“, frisch, fruchtig und mit feinen floralen Noten. Die Kellermeisterin wurde 1983 geboren und stammt aus Heusweiler. „Ich komme aus einem klassischen Umfeld: Mein Vater Harry arbeitete auf der Grube, meine Mutter Gudrun als Kindergärtnerin“, erzählt sie. Der Opa war im Wanderverein aktiv, an vielen Wochenenden startete die Familie zu ausgedehnten Touren. Sabrina machte in Saarbrücken ihr Wirtschafts-Fachabitur, studierte International Business an der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW). Dann wollte sie raus aus dem kleinen Bundesland, sich umschauen, neue Erfahrungen sammeln. „In London habe ich Marketing und Journalismus studiert und in der Gastro- und Eventbrache gearbeitet“, blickt sie zurück. Und im Freundeskreis den ein oder anderen Champagner und Crémant getrunken.

Dann war wieder die Zeit für einen Wechsel. Die Faszination für die vielfältige Welt des Weines schlug durch. Sie zog nach Geisenheim, schloss die bekannte Hochschule für Weinbau und Oenologie mit Auszeichnung ab. Das Winzer-Handwerk lernte sie unter anderem im Frankenland, bei Rudolf Fürst, einem Weingut von Weltrang. Weitere Erfahrungen sammelte sie im Weingut Chat Sauvage in Geisenheim, in einem Sekthaus in Rüdesheim und in einem Feinkostmarkt in Berlin.