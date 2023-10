Volleyball Walpershofen: Vier Heimspiele in drei verschiedenen Hallen

Walpershofen · Auf Volleyball-Regionalligist TV Walpershofen warten vier Heimspiele in Folge – in drei verschiedenen Hallen. Zum Auftakt lädt der Neuling an diesem Samstag gemeinsam mit Frauen-Zweitligist TV Holz zum Event-Spieltag in der Multifunktionshalle an der Saarbrücker Sportschule.

20.10.2023, 16:10 Uhr

Walpershofens Carsten Trenz hat wuchtig abgezogen. In der vergangenen Saison konnte der TV Walprteshofen - wie hier im Derby der Oberliga gegen den TV Wiesbach - noch in der heimischen Halle ans Netz gehen. Doch nach dem Aufstieg in die Regionalliga geht das nun nicht mehr. Foto: Thomas Wieck

Von Philipp Semmler

„Es wäre geil, wenn die Halle da richtig voll wäre. Das hätte der saarländische Volleyball-Sport einfach mal verdient“, sagt Spielertrainer Arndt Bennoit. Sein Team empfängt zum Auftakt des Event-Spieltags um 16 Uhr die TG Hanau. Um 19 Uhr spielt dann Holz in der 2. Liga gegen Spitzenreiter Rote Raben Vilsbiburg II.