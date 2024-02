Saarländisch-amerikanischer Genuss Wenn der Lyoner den Hotdog küsst

„Guude!“, sagt Jan Büch und serviert den „Saarbrigger Speck und Kääs“. Es ist eine Variante seines „Saarbriggers“, ein Hotdog, bestehend aus Brötchen, Burgersoße, Röstzwiebeln, Gurkenscheiben, in der Sondervariante noch mit Cheddar und Speckwürfeln. Das Herzstück, die Wurst, ist dabei aber nicht etwa eines dieser weichen Brühwürstchen, die man klassisch in den amerikanischen Hotdogs findet, sondern, ganz saarländisch, ein Lyoner. Und das kommt an: über 5000 Follower auf Facebook und rund 4000 auf Instagram folgen dem „Saarbrigger“ – wie auch der Imbiss-Anhänger selbst heißt – in den sozialen Netzwerken.