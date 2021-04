Kommunalpolitik in Kutzhof : Der Ortsrat will Senioren Gutes tun

Der Ortsrat will Senioren Gutes tun

Kommunalpolitik in Kutzhof

Gutscheine für Kutzhofs Senioren in diesen schweren Zeiten (Symbolbild)? Oder Besuche, die Ortsratsmitglieder den Älteren als Zeichen der Wertschätzung abstatten? Noch ist die Lösung nicht gefunden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Heusweiler Kutzhofs Kommunalpolitiker möchten in der Corona-Krise ein Zeichen setzen.

Was treibt die Ortsräte in den kleineren Gemeinden und Dörfern in der andauernden Pandemie um? Beispiel Kutzhof: Der Rat der Heusweiler Ortsteils stritt darüber, ob er das bescheidene Budget einsetzen soll, um Kutzhofs Vereinen oder Senioren etwas Gutes zu tun.