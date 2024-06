FC Kutzhof II FC Kutzhof II scheitert auf ganz bittere Art

Sie standen mit einem Bein bereits in der Fußball-Bezirksliga, doch am Ende reichte es nicht: Der FC Kutzhof II aus der Kreisliga A Ill/Theel hat am Mittwoch vor 350 Zuschauern in Stennweiler das Aufstiegsspiel der Kreisliga-Vizemeister im Nordsaar-Kreis auf besonders bittere Art verpasst. Die Reserve des Landesligisten unterlag nach einer 2:1-Führung bis zur 94. Minute dem SV Remmesweiler aus der Kreisliga A Blies/Nahe mit 4:6 nach Elfmeterschießen.