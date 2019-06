Wilder Westen : Cowboys auf dem Heusweiler Markt

Heusweiler Der Wilde Westen bestimmte von Freitagnachmittag bis Sonntagabend die Szenen auf dem Heusweiler Marktplatz: Das Aktionsbündnis Heusweiler hatte zum Westernfest geladen.

Ohne Ankündigung war auch die Ausstellung klassischer amerikanischer Autos ausgefallen, zu sehen gab es dennoch eine Menge. Vereine boten an zahlreichen Ständen eine reichhaltige Auswahl – etwa Whisky aus den USA. Besonders ins Auge fielen die fünf übermannsgroßen Metallfiguren des Eppelborner Stahl-Künstlers Leonardo Coppola, die Gestalten des Wilden Westens wie zum Beispiel Sitting Bull darstellten. Auch viel Livemusik gab’s im Programm – mit den Bands Four Walk, Firebirds, Sechs Ohm und Longroads. Die Minigarde des Karnevalvereins Kutzhof und der TSG Weißgold Ottenhausen sorgten am Sonntag mit akrobatischen Tänzen und bunten Kostümen für Hingucker. Besonderen Beifall gab es für die „Die Schöne und das Biest“ der TSG Blauweiß.