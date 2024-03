Ringen Die Rückkehr des verlorenen Sohnes

Nach der mit beeindruckenden 28:0 Punkten errungenen Meisterschaft in der 2. Bundesliga Nord und dem Verzicht auf die Aufstiegsrelegation haben sich die Ringer des AC Heusweiler im Trainerbereich verstärkt. Vom Zweitliga-Rivalen ASV Hüttigweiler kam dessen Cheftrainer Christoph Gall, der an der Seite von Bernd Gabriel die AC-Sportler in der Stilart Griechisch-Römisch betreuen wird. Cheftrainer in Heusweiler bleibt Cacan Cakmak, der die Freistil-Ringer unter seinen Fittichen hat und auch sportlicher Leiter ist.