Für das „Böse“ nach 17 Uhr : Braucht Heusweiler einen Ordnungsdienst?

Heusweiler Der Eiweiler Ortsrat tagt am Mittwoch, 19. Januar, 18 Uhr, im Heusweiler Rathaus. Im Blickpunkt steht ein Antrag der CDU-Fraktion. Sie fordert einen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) für die Gesamtgemeinde Heusweiler.

Zudem geht es in der Sitzung um eine Teilnahme Eiweilers am Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, um den geplanten Solarpark an der A8 und um das Projekt des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, an allen Gedenkstätten im Köllertal Plaketten mit einem QR-Code anzubringen, durch den sich der Bestattungsort der Gefallenen feststellen lässt. Der Heusweiler Gemeinderat stimmte dem Projekt bereits, wie berichtet, einstimmig zu. Auch auf dem Alten Friedhof Eiweiler soll eine Plakette angebracht werden.