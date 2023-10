60 000 Euro Schaden 700 Heuballen stehen bei Großbrand in Heusweiler in Flammen – Feuerwehr nach einer Nacht immer noch im Einsatz

Update | Heusweiler · Auf dem Gelände eines Hofs in Heusweiler sind 700 Heuballen in Brand geraten. Das hartnäckige Feuer beschäftigt die Feuerwehr immer noch. Was bisher bekannt ist.

11.10.2023, 12:00 Uhr

22 Bilder Großbrand in Heusweiler 22 Bilder Foto: Brandon Lee Posse