Konzert : Bongos Bigband spielt mit Elizabeth Wiles

Heusweiler Die Sonntags-Matineen von Freimut Mertes und seiner Bongos Bigband haben Kultstatus in Heusweiler. Zum Start in die neue Saison haben sie sich zwei regionale Stars eingeladen: Die Sopranistin Elizabeth Wiles, lange Jahre Publikumsliebling am Saarländischen Staatstheater (SST), und der Geiger Wolfgang Mertes, Konzertmeister am SST, sind am Sonntag, 29. September, 11 Uhr, in der Kulturhalle Heusweiler dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Außerdem zur Matinee gehören natürlich Literatur und Bildende Kunst. Klaus Krämer ist diesmal mit Lyrik vertreten, Horst Bellmann stellt Fotografie aus.