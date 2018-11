später lesen Bläserkreis Advent mit dem Bläserkreis Teilen

Twittern







Der Evangelische Bläserkreis und die Evangelische Kirchengemeinde Heusweiler laden – zum 35. Mal – im Rahmen des Heusweiler Weihnachtsmarktes zur „Musik zum Advent“ ein: Am Samstag, 1. Dezember, 16.30 Uhr, werden in der Evangelischen Kirche in Heusweiler Händel, Vivaldi, Haydn, Advents- und Weihnachtslieder in alter und neuer Bearbeitung gespielt.