Im Suff Polizei beleidigt : Betrunkener randaliert massiv in der Saarbahn

Foto: dpa/Silas Stein

Heusweiler (red) Ein betrunkener Randalierer wurde der Polizei am Freitagabend 21 Uhr aus der Saarbahn gemeldet. Der Mann pöbele die Fahrgäste an und habe auch schon eine Scheibe zerschlagen. Beamte der Polizeiinspektion Völklingen konnte den aus Algerien stammenden Mann in Heusweiler aus der Saarbahn holen.

Da er stark alkoholisiert war, nahmen sie ihn mit zur Dienststelle. „Im Streifenwagen beleidigte er die Beamten aufs Übelste, spuckte nach einem der Beamten und versuchte diesem anschließend einen Kopfstoß zu verpassen“, heißt es im Polizeibericht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.