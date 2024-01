Aus dem Polizeibericht Betrunkener ohne Führerschein flüchtet nach Unfall

Zu einem alkoholbedingten Unfall mit Fahrerflucht ist es am Dienstagnachmittag in der Trierer Straße in Heusweiler gekommen, berichtet die zuständige Polizeiinspektion Völklingen. Der Unfall selbst war vergleichsweise harmlos: Ein 61-Jähriger fuhr mit einem blauen Peugeot gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Mercedes-Benz. Doch anschließend flüchtete der Unfallfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. „Fahrer und Fahrzeug konnten jedoch unweit der Unfallstelle von einem Streifenkommando gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden“, heißt es im Polizeibericht.