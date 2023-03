Dart-Club Beim Heusweiler Dart-Club fliegen die Pfeile

16 Mitglieder hat der von Dirk Schorr angeführte Club bisher, und alle sind aktive Spielerinnen und Spieler in zwei Mannschaften. Im Vereinslokal „Grüne Laterne“ in der Trierer Straße hat ihnen der Wirt ein geräumiges Trainings- und Spielzentrum zur Verfügung gestellt, „das wir in Eigenleistung renoviert haben“, berichtet Friedrich Geißinger nicht ohne Stolz. Dort, im Untergeschoss des Hauses, trainieren die Dart-Freunde aus dem Köllertal an drei Dartautomaten – in der Regel jeden Dienstag.