Förderung aus dem Staats-Säckel : Geld für Bauhof Heusweiler und Spielplatz Riegelsberg

Heusweiler/Riegelsberg Investitionen mit gut 540 000 Euro gefördert.

543 391 Euro Fördergelder für kommunale Projekte gab es jetzt, über das Innen- und Bauministerium, für die Gemeinden Heusweiler und Riegelsberg. Innenminister Klaus Bouillon (CDU) übergab die Bedarfszuweisungen auf dem Heusweiler Bauhof an die Bürgermeister Thomas Redelberger (Heusweiler) und Klaus Häusle (Riegelsberg). Heusweiler erhält 400 000 Euro, die in einen Erweiterungsbau für den Bauhof fließen. In dem Gebäude, das am Standort des derzeitigen Salzlagers entstehen soll, werden zusätzliche Funktions- und Nebenräume sowie eine Fahrzeughalle untergebracht sein. Zudem wird die Wärmedämmung am bisherigen Gebäude verbessert.