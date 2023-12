Umleitung über verschlammte Feldwege Baustelle sorgt für Umleitung und für viel Unmut

Die Bauarbeiten laufen seit dem 16. Oktober, sind aber wegen des schlechten Wetters noch nicht weit fortgeschritten. Durch die Vollsperrung müssen die Anwohner hinter dem Baufeld in der Sprenger Straße und im Wohngebiet Bei den Allwiesen über Feldwirtschaftswege ein- und ausfahren. Die GHW hat die geschotterten Feldwege ausgebessert und Haltebuchten eingerichtet, da sich die Autos in gewissen Bereichen begegnen können. „Leider ist der geschotterte Abschnitt aufgrund der extrem verregneten Wochen durch die Verkehrsbelastung schnell ausgefahren und nicht mehr passierbar“, sagt Schramm. Daher haben die GWH mit den zuständigen Behörden und der Gemeinde Riegelsberg eine andere Ausfahrroute festgelegt, deren Oberfläche fast ausschließlich asphaltiert ist. „Dieser Bereich wurde auch ausgebessert, gereinigt und ausgeschildert und dient seit dem 4. Dezember als neue Ausfahrroute“, so Schramm.