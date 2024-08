Kein E-Auto-Akku aus dem Köllertal? Pläne für Eiweiler S-Volt-Werk wieder offen

Ehre wem Ehre gebührt: Als die Europa-Abteilung des chinesischen Akku-Herstellers S-Volt mit ihren Aktivitäten im Heusweiler Ortsteil Eiweiler – und auch in Überherrn – begonnen hatte, da war die Kommunikation absolut gut. Was wo geschehen sollte, wurde sehr klar, offen und transparent – bis hin zu Info-Veranstaltungen für Bürger – mitgeteilt. Die Zeiten sind vorbei. Eine Anfrage der SZ wurde zunächst sinngemäß nur mit „es gibt nichts Neues“ beantwortet, beim zweiten Anlauf spärlich und mit Hinweis auf eine Pressemitteilung vom 24. Mai, die noch aktuell sei. Ende 2022 wechselte S-Volt auch die Agentur, die für das Unternehmen in die Öffentlichkeitsarbeit eingebunden ist.