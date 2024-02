Demenz Mit Bademänteln für Verständnis werben

Nanu? Was ist das denn? Laufen da Leute ... ? – im Bademantel über den Heusweiler Wochenmarkt? Die Aktion am Donnerstagvormittag brachte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einer Bewohnerin des Seniorenheims der AWO in Heusweiler sehr neugierige Blicke ein. Doch nur wenige Marktbesucher fragten nach, warum die AWO jetzt im Bademantel Ausgang hat.