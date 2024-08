Nachspiel zur Kommunalwahl Nach Eklat um Ortsvorsteher-Wahl in Heusweiler – Awo kündigt Konsequenzen an

Exklusiv | Heusweiler · Harte Konsequenzen kündigt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Heusweiler an. So wird es künftig keine Unterstützung mehr für Sozialprojekte im Ort geben, die der Ortsrat organisiert. Auch der Ortsvorsteher muss ohne den Sozialverband auskommen.

06.08.2024 , 15:27 Uhr

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Dorf Heusweiler positioniert sich gegen den Ortsrat. (Symbolbild) Foto: ZB/Marek Majewsky