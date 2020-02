Kunst : Karin Schmeer stellt in Heusweiler aus

Heusweiler Karin Schmeer, Künstlerin aus Bischmisheim und Mitglied im Kunstverein Saar, stellt bis 19. April in Heusweiler aus, und zwar im „Herrgottswinkel“ in der Kirchstraße 13. Ihre Liebe gehört der Blumenmalerei und den Stillleben in all ihren Variationen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red