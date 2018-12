später lesen 300 Arbeitsplätze bedroht Wie geht’s weiter mit Arvato? Info-Abend in Heusweiler Teilen

Das Arvato-Callcenter im Heusweiler Ortsteil Eiweiler soll bekanntlich zur Jahresmitte 2019 geschlossen werden, was den Verlust von 300 Arbeitsplätzen bedeuten würde. Unter dem Motto „Jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht“ lädt unter anderem die Gewerkschaft IGBCE zu einem Informationsabend „für Mitarbeiter, Bürger, Politiker und alle Interessierten“ ein, und zwar am Mittwoch, 12. Dezember, um 18 Uhr in der Kulturhalle am Markt in Heusweiler.