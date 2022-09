Ansporn für junge Leseratten : Rekorde beim Heusweiler Lesesommer

Heusweiler 170 Kinder haben 876 Bücher mit insgesamt 86 430 Seiten gelesen. Zum Abschluss gab’s ein Lesetheater.

„Für mich ist das heute hier ein ganz tolles Bild. Nach zwei Jahren Corona, in denen wir den Lesesommer nur mit Filmen abhalten konnten, sind wir heute endlich wieder alle hier in der Krypta zur Siegerehrung zusammengekommen“, freute sich Traudl Weyand-Müller, Leiterin der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Heusweiler am Freitagnachmittag. Fast alle Stühle waren besetzt, als sie die Kinder und Eltern zum Finale des mittlerweile fünften Heusweiler Lesesommers begrüßte. Mitgebracht hatte sie 114 Urkunden für die Mädchen und Jungen, die mindestens drei Bücher gelesen hatten, 125 schöne Sachpreise, die es zu gewinnen gab und obendrauf für alle ein überaus unterhaltsames und rasantes Lesetheater. Doch noch musste sich Schauspieler und Autor Michael Hain etwas gedulden. Nachdem Traudl Weyand-Müller, Ideengeberin des Heusweiler Lesesommers, die Rekordzahlen verkündet hatte – 170 angemeldete Kinder, 114 Mädchen und Jungen mit mindestens drei gelesenen Büchern, 876 Bücher mit insgesamt 86 430 Seiten –, gab es erst einmal mächtig Beifall von allen Erwachsenen. Diese „besten Zahlen aller Zeiten“, so die KÖB-Leiterin, sei umso erstaunlicher, wenn man sich das Wetter über die Sommerferien betrachte. „An manchen Tagen war unsere kleinere Bücherei sehr voll. Der Andrang war riesig und ich danke allen aus meinen Team, die diesen Erfolg möglich gemacht haben“, sage Weyand-Müller.