Mord im Traumurlaub : Saar-Autorin bringt einen Hauch von Toskana ins Köllertal

Heusweiler Angelika Lauriel liest aus ihren Romanen „Die Frau des Ölbauern“ und „Tote Männer essen kein Gelato“. Begleitet wird sie von Gitarrist Luigi Botta.

Spüren wir sonnige Toskanahügel? Oder Köllertal-Novembergrau? Die Fantasie sieht, am vorigen Freitag im Rathaus Heusweiler, bei einer Lesung plus Gitarrenklang mit Gesang beides. Zu Gast sind die Autorin Angelika Lauriel, der Gitarrist Luigi Botta, beide Saarländer mit starken Italo-Verbindungen, und 60 Zuhörer. Vor der Tür: Frühes Dunkel, grau, nass, ungemütlich. Innen: Schöner warmer Festsaal, mediterrane Farben, helle Holzkunst, Blumen, sanfte Gitarrenklänge. „El Condor Pasa“, „Yesterday“, „Sono italiano“, und so. Die Autorin, Jahrgang 1967, ist Vielschreiberin, Toskana-Kennerin, strahlt Energie, gute Laune und Vorfreude aus. Vorlesen ist die Übersetzung eines geschriebenen Textes ins Stimmliche. Das mittlerweile 21. Buch der saarländischen Autorin Lauriel heißt „Die Frau des Ölbauern“. Seine Handlung führt die junge Deutsch-Italienerin Raffaela von Saarbrücken einen Sommer lang in die Toskana, die ursprüngliche Heimat ihrer Mutter. Dort will sie Rezeptideen, Handelspartner und Inspiration für ihren Traum finden. Plant sie doch, eine eigene Trattoria in der Altstadt von Saarbrücken zu eröffnen. Faszinierende Menschen, Frauen wie Männer, mit und ohne rätselhafte Vergangenheit, begegnen ihr. Liebevoll beschriebene Charaktere treten, dank des gekonnten Agierens der Autorin, bildhaft in Erscheinung.