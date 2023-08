Altersjubilar aus dem Saarland Albert Weber blickt auf 100 erfüllte Lebensjahre zurück

Albert Weber sitzt entspannt auf seinem Sofa und liest die Saarbrücker Zeitung online auf seinem neuen Tablet. „Morgens lese ich die Zeitung und hebe mir aber immer noch ein bisschen Lesestoff für den Nachmittag auf. Meistens schaue ich mir dann noch im Internet an, was es noch so alles zu den Themen gibt“, erklärt Albert Weber eine seiner Lieblingsbeschäftigungen.