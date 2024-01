Ringen Warum die Bundesliga kein Thema ist

Nico Altmeyer ist eines der vielversprechenden Talente des AC Heusweiler. Hier stellt der 17-Jährige im Viertelfinale der deutschen Meisterschaft 2023 in Heidelberg Finn Kai Schwalbe vom ASV Ladenburg auf den Kopf. Altmeyer gewann den Kampf durch technische Überlegenheit und holte in der Freistil-Klasse bis 57 Kilogramm am Ende die Bronzemedaille.

Foto: IMAGO/Beautiful Sports/imago sport