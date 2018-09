später lesen Unfall mit Senior Quad-Fahrer verletzt bei Unfall mit 87-Jährigem FOTO: dpa / Stefan Puchner FOTO: dpa / Stefan Puchner Teilen

Leicht verletzt wurde ein Quad-Fahrer aus der Gemeinde Heusweiler bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13 Uhr in Holz, berichtet die Polizei. Der 51-Jährige war gegen 13 Uhr, aus Richtung des Ortsteils Heusweiler kommend, in der Heusweiler Straße unterwegs, als ein 87-jähriger Mercedesfahrer aus Riegelsberg vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren wollte.