Volleyball „Total positive Entwicklung“ trotz Niederlagen-Serie

Zahlen lügen nicht. Und die Bilanz von Fabian Mohr als Interimstrainer des TV Holz, seit er das Amt nach Sergej Danilovs Rücktritt Ende Oktober innehat, ist nicht gut. Zuletzt verlor der Volleyball-Zweitligist viermal in Folge. Dennoch meint Mohr vor dem Heimspiel in der Multifunktionshalle an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken gegen den Tabellenneunten TV Altdorf am Samstag um 19 Uhr: „Ich sehe die Entwicklung der Mannschaft total positiv.“