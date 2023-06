Gelebter Tierschutz Gnadenhof Eiweiler feierte mit Hunderten Gästen

Heusweiler · Hunderte Tierfreunde strömten am Sonntag in eine eher abgelegene Ecke des Heusweiler Ortsteils Eiweiler, zum Gnadenhof am Vogelsborn. Dort kümmern sich Jutta und Lothar Braun und ihr Team seit nunmehr 15 Jahren um Tiere in Not.

05.06.2023, 18:18 Uhr

Am Sonntag feierte der Gnadenhof Eiweiler sein 15-jähriges Bestehen ; von links: Jutta Braun, Schirmherrin Manuela Ripa (Europa-Abgeordnete), Bürgermeister Thomas Redelberger und Lothar Braun. Foto: Engel

Von Andreas Engel