(red) Ein 13-Jähriger wurde bei einem Fluchtunfall am Samstag, 8. Dezember, in der Heusweiler Straße in Holz verletzt, berichtet die Polizei. Ein weißer Kleinwagen war gegen 9.10 Uhr Richtung Ortsmitte unterwegs, als der Junge die Straße mit einem Hoverboard (ein Standbrett mit links und rechts einem Rad und einem Elektromotor) überqueren wollte.