Fastnachtstänze Wenn Mariechen im September tanzen

Die Resonanz war riesig beim 18. Dance Cup der Heusweiler Karnevalsgesellschaft (HKG). An der Halle der Friedrich-Schiller-Schule gab es keinen einzigen freien Parkplatz mehr. Auch Schillerstraße und Nebenstraßen waren völlig zugeparkt. In der Halle machten 1200 Zuschauer Stimmung, bejubelten jeden Tanz der rund 70 teilnehmenden Gruppen, Mariechen und Majore aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz. „Die HKG ist der einzige Verein, der so ein Turnier zwischen den Sessionen anbietet.