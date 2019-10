Plage : Heusweiler Rat informierte sich über Eichenprozessionsspinner

Heusweiler In der Gemeinde Heusweiler verursachte der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr große Probleme. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Natur- und Umweltausschusses deutlich, in der die Naturschutzbeauftragten der Gemeinde – Gerd Bender (Wahlschied), Anette Ziegler (Eiweiler), Herbert Hassel (Holz), Stefan Bost (Kutzhof) und Margarte Blasen (Heusweiler) – ihre Tätigkeitsberichte abgaben.

In Kutzhof im Wald zwischen Mangelhausen und Lummerschied, in Niedersalbach am Bürgerhaus, in Obersalbach am Sportplatz, in Holz am Schulhof, im Eiweiler Wengenwald und an vielen anderen Stellen trat der Eichenprozessionsspinner massenhaft auf. In Eiweiler musste wegen des starken Befalls sogar erstmals das Waldfest des Musikvereins abgesagt werden.

Der Baumschutzwart der Gemeinde Heusweiler, Rüdiger Flöhl, hatte unlängst gesagt, 80 Prozent aller Eichen seien befallen. Diese Zahl findet Peter Paulus, der Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde, zu hoch: „Es sind weniger, aber es sind mehr als in den vergangenen Jahren.“ Die Ausbreitung sei begünstigt durch das derzeitige Klima mit relativ milden Wintern und sehr trockenen Sommern.