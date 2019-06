Klimafreundliche Technik : Heusweiler Ortsrat diskutiert über Photovoltaikanlage

Heusweiler Der Heusweiler Ortsrat trifft sich am Mittwoch, 12. Juni, 18 Uhr, im kleinen Sitzungssaal des Rathauses zu seiner letzten öffentlichen Sitzung in dieser Legislaturperiode. Im Mittelpunkt steht ein Antrag der „Naturverbundenen Ökologischen Liste Heusweiler“ (NÖL), die dazu aufforderte, auf dem Dach des neuen Feuerwehrgerätehauses in Hirtel eine Photovoltaikanlage zu bauen.

