Mit besten Grüßen in die Heimat Saarland Zum Nachkochen: Das Weihnachtsmenü von Foodblogger „Herr Grün“

Mit fast 20000 Instagram-Fans, mehreren Kochbüchern und regelmäßigen Veröffentlichungen in Hochglanz-Magazinen sowie bei der Deutschen Presse-Agentur zählt Manfred Zimmer zu den beliebtesten Foodbloggern Deutschlands. Was viele nicht wissen: Zimmer ist in Illingen-Uchtelfangen aufgewachsen. Zwar lebt er seit vielen Jahren in Hamburg, doch im Herzen ist er nach eigener Aussage Saarländer geblieben.