Hermann-Neuberger-Preis : STTB setzt auf die Breite, um in der Spitze top zu sein

SAARBRÜCKEN Der Saarländische Tischtennis-Bund (STTB), der 75 Jahre alt wird, erhält die mit 6000 Euro verbundene Hermann-Neuberger-Plakette. Die Auszeichnung sei „ein Zeichen dafür, dass wir mit unserer Arbeit im Nachwuchsbereich auf dem richtigen Weg sind“, sagt STTB-Präsident Werner Laub.

Mit Unterstützung von Vereinen bietet der Verband an mehreren Standorten ein dezentrales Stützpunkttraining an, um den Nachwuchs zu sichten und weiterzuentwickeln. Auf diesem Weg haben es Talente in den Landes- und Bundeskader geschafft. Nach der 14 Jahre alten Magdalena Hübgen, die für den 1. FC Saarbrücken in der Regionalliga spielt, wurde die zwölfjährige Elisa Kohlen in den Nachwuchskader II des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) berufen. Zudem zählt Lisa Wang in der Altersklasse U 13, die wie Kohlen für den FCS in der Verbandsoberliga aufschlägt, mit ihrem Bruder Lukas in der U 11 zum Bundestalentkader. Der 13 Jahre alte Pavel Sokolov, der im Aktivenbereich für Verbandsoberligist TTV Hasborn spielt, wurde vom DTTB für den Auftakt einer neuen internationalen Jugendturnier-Serie nominiert und durfte mit nach Portugal. Der gebürtige Homburger gehört ebenfalls dem Nachwuchskader II an.