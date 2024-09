Ausländerfeindliche Kommentare auf Facebook Henry‘s Eis in Saarbrücken spendet Schulranzen für bedürftige Kinder – und erntet Hass

Nur wenige Tage später erfolgte bereits die Übergabe an den Kinderschutzbund und vor allem an die bedürftigen Kinder, acht Mädchen und acht Jungen. Es wurde ein Foto gemacht, alle bekamen noch eine Kugel Eis, alles bestens, so schien es. Bis Heil einen Beitrag bei Facebook veröffentlichte. „Zusammen haben wir Kindern, deren Familien die finanziellen Mittel für mittlerweile sehr teure Schulranzen fehlen, eine große Freude bereitet“, ist da unter anderem zu lesen. Dazu das Foto mit vielen glücklichen Kindern, die ihre Ranzen stolz in die Kamera halten.