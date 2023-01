Landesbester Azubi : Schon als Kind schraubte er gern an Autos

Hendrik Lang hat seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker als Landesbester abgeschlossen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Hendrik Lang hat seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker bei Saarbahn Netz als Landesbester abgeschlossen.

Schon als Kind schraubte Hendrik Lang in seiner Freizeit mit seinem Vater an Autos, im vergangenen Jahr schloss er seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker als Landesbester bei Saarbahn Netz in Saarbrücken ab und wurde dafür von der Industrie- und Handelskammer (IHK) geehrt. Den Betrieb kenne er nicht erst seit der Ausbildung. „In der neunten Klasse habe ich das dreiwöchige Schülerpraktikum schon hier absolviert und in der Fachoberschule mein Jahrespraktikum. Als ich dann fertig mit meinem Fachabitur war, wollte ich etwas Handwerkliches machen und habe mich auf die Ausbildungsstelle beworben“, erklärt der 23-Jährige. Schnell merkte er, dass ihm das Handwerk liegt. „Ich hatte nicht von Anfang an das Ziel, Landesbester zu werden, aber ich hatte es schon im Hinterkopf. Nach- und Vorarbeiten ist die Hauptsache. Es ist viel Stoff und ich habe dementsprechend viel gelernt“, sagt Lang. Gerade durch Corona hatte der Saarbrücker mit dem Unterrichtsstoff zu kämpfen: „Onlineunterricht war nichts für mich. Ich bin sehr froh, dass die anderen Gesellen in meinem Betrieb viel geholfen haben. Auch weil der Berufsschulunterricht auf Pkw ausgelegt ist und nicht auf Nutzfahrzeuge, gab es manche Themen, die nur im Betrieb angesprochen wurden. Nutzfahrzeuge unterscheiden sich besonders im Fahrwerk und den Bremssystemen.“

Die Prüfung bestand aus Theorie und Praxis. Auch ein Fachgespräch gehörte dazu. „Nach der Prüfung wusste ich, dass ich Jahrgangsbester bin, aber ich musste abwarten, ob jemand in der Sommerprüfung besser ist. Ich habe neun Monate gewartet und gebangt. Als ich dann Bescheid bekommen habe, dass meine Leistung gereicht hat, um Landesbester zu werden, habe ich mich riesig gefreut. Der Betrieb war auch sehr stolz, und wir haben ein bisschen gefeiert mit Butterkuchen aus dem Café Lollo“, sagt der Landesbeste lachend. Er wurde nach der Ausbildung übernommen: „Ich will auch noch eine Zeit hier arbeiten. Die Atmosphäre ist super. Ausgelernt habe ich aber noch nicht. Ich würde gerne ein duales Studium beginnen, wahrscheinlich Richtung Fahrzeugtechnik. Wenn das nicht funktioniert, will ich meinen Meister machen. Was sonst noch so passiert, lasse ich erst einmal auf mich zukommen.“